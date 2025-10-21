Nene fırtınası

Sezon başından itibaren performansı ile soru işareti yaratan Dorgeles Nene, uyum sürecini atlattı ve Fatih Karagümrük karşısında beğeni topladı. Talisca'nın kaydettiği penaltıyı takımına kazandıran genç futbolcu sahada kaldığı süre boyunca kanatları oldukça etkili bir şekilde kullanmayı bildi.
Sezon başından itibaren performansı ile soru işareti yaratan Dorgeles Nene, uyum sürecini atlattı ve Fatih Karagümrük karşısında beğeni topladı. Talisca'nın kaydettiği penaltıyı takımına kazandıran genç futbolcu sahada kaldığı süre boyunca kanatları oldukça etkili bir şekilde kullanmayı bildi.