Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçenin Avrupa Ligi'nde VfB Stuttgart ile karşılaşacakları maçtan sonraki fikstürü dikkat çekti. İşte sarı lacivertlileri bekleyen kritik viraj... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:04
Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Milli aradan galibiyetle dönen Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ancak sarı-lacivertliler için önümüzdeki süreç oldukça zorlu geçecek. Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya, 4 maçlık yoğun bir tempoya giriyor.

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada yalnızca bir galibiyet alan Fenerbahçe, perşembe günü sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlileri üst üste üç deplasman bekliyor.

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

İlk durak Trendyol Süper Lig'de Burak Yılmaz yönetiminde yoluna devam eden, son maçında Hesap.com Antalyaspor'a 30 dakikada 3 gol atan Gaziantep FK olacak.

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanının hemen ardından TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş derbisine çıkacak. 9. hafta sonunda 19 puanla zirvedeki rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Kanarya için bu maç önem kazanmış durumda.

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Domenico Tedesco'nun ekibi, bu karşılaşmayı ya tamam ya devam maçı niteliğinde görüyor.

Fenerbahçe'de kritik viraj! Stuttgart maçının ardından...

Bu maçın ardından Fenerbahçe, yoğun fikstürün son durağında Avrupa Ligi'nde Çek temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe daha önce Viktoria Plzen ile 2012/2013 sezonunda karşılaşmış, mücadeleden galip ayrılan taraf olmuştu.

