TRANSFER HABERİ | Gessime Yassine, F.Bahçe'ye "hayır" dedi!

Özellikle hücum hattında yaşadığı aksaklıklara bağlı olarak puan kayıpları yaşayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kadroya takviye yapmak üzere ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kurduğu bildirilirken 19 yaşındaki bir isim dikkat çekmişti.
Dış basında yer alan çeşitli kaynaklar, Kadıköy ekibinin Gessime Yassine için resmi teklif sunduğunu öne sürmüştü. Africa Foot'un haberine göre; Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'de forma giyen oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Şili'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fas forması ile boy gösteren yetenekli oyuncu, turnuvadaki performansı ile Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
