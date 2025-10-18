TRANSFER HABERİ | Gessime Yassine, F.Bahçe'ye "hayır" dedi!

Özellikle hücum hattında yaşadığı aksaklıklara bağlı olarak puan kayıpları yaşayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kadroya takviye yapmak üzere ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kurduğu bildirilirken 19 yaşındaki bir isim dikkat çekmişti.