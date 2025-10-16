CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 15:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 15:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuda yolun sonu! İtalyanlar ayrılığın nedenini duyurdu...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 14:37
Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! 13:56
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... 13:34
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı 12:07
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! 11:55
Daha Eski
Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! 11:33
Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor 11:29
"Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" "Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" 11:26
Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi 11:24
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? 11:22
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10