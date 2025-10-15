CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kalede bilmece

Kalede bilmece

Milli ara sonrasında oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde Fenerbahçe’nin kalesinde kimin oynayacağı hala belirsiz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalede bilmece

F.Bahçe'de K.Gümrük maçı öncesinde kaleci belirsizliği sürüyor. İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor maçı öncesinde ayak parmağının kırılması, Ederson'un da ayağında ağrı hissetmesi sonrasında kaleye Tarık Çetin geçmişti. Milli arada iki oyuncunun da iyileşmesi öngörülüyordu. Ancak gelen haberler çok da iç açıcı değil. İrfan Can'ın henüz tam olarak iyileşemediği belirtilirken, Ederson'un da 20 Ekim Pazartesi günü idmanlara başlaması bekleniyor. Sağlık ekibinden her gün bilgi alan teknik direktör Tedesco, dün 'Ederson'u yetiştirin' mesajını verdi. Ancak Brezilyalı eldivenin ağrılarının devam ettiği de biliniyor. Eğer iki kaleci de hazır hale gelemezse; Karagümrük maçında yine Tarık Çetin görev yapacak. Ederson'un ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesinde formasına kavuşabileceği gelen bilgiler arasında.

Icardi'den büyük fedakarlık!
F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17