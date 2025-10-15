Kalede bilmece

F.Bahçe'de K.Gümrük maçı öncesinde kaleci belirsizliği sürüyor. İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor maçı öncesinde ayak parmağının kırılması, Ederson'un da ayağında ağrı hissetmesi sonrasında kaleye Tarık Çetin geçmişti. Milli arada iki oyuncunun da iyileşmesi öngörülüyordu. Ancak gelen haberler çok da iç açıcı değil. İrfan Can'ın henüz tam olarak iyileşemediği belirtilirken, Ederson'un da 20 Ekim Pazartesi günü idmanlara başlaması bekleniyor. Sağlık ekibinden her gün bilgi alan teknik direktör Tedesco, dün 'Ederson'u yetiştirin' mesajını verdi. Ancak Brezilyalı eldivenin ağrılarının devam ettiği de biliniyor. Eğer iki kaleci de hazır hale gelemezse; Karagümrük maçında yine Tarık Çetin görev yapacak. Ederson'un ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesinde formasına kavuşabileceği gelen bilgiler arasında.