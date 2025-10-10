Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

"ZAMAN" VURGUSU VE MİLLİ ARA HEDEFİ Tedesco'nun özellikle Mourinho döneminden mental ve fiziksel olarak yıpranan futbolcuları yeniden hazır hale getirmek için çaba gösterdiği, bu nedenle milli arayı bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. İtalyan çalıştırıcı, eksikleri kapatmak ve oyuncuların güç dengesini yeniden kurmak adına milli arada yoğun antrenman programı hazırladı.

AYKUT KOCAMAN PLANI RAFA KALKTI Fenerbahçe'de bir dönem yeniden gündeme gelen Aykut Kocaman ismi için de karar netleşti. Başkan Sadettin Saran'ın göreve geldiğinde Tedesco ile yolları ayırıp Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı, ancak bu planın oyuncuların olumlu geri bildirimleri nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.