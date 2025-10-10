CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Samsunspor beraberliği sonrası eleştirilerin hedefi olan Domenico Tedesco için yönetimden güvenoyu çıktı. Aykut Kocaman ihtimali askıya alınırken İtalyan teknik adam Samandıra'da yoğun mesaiyle takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 08:48
Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun oynattığı futbol eleştirilse de yönetimden İtalyan hocaya destek geldi.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

TEDESCO'DAN YOĞUN MESAİ

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın performansını yukarı çekebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'ye geldiği günden beri Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kalan 40 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performansları artırmaya çalışıyor.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Tedesco, bir yandan rakip analizleri yürütürken diğer yandan kafasındaki oyun planını sahada oturtmak için yoğun tempo içinde. Yönetimin "Ne istersin?" sorusuna "Zamanı geri alabilir misiniz? Örneğin sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz?" yanıtını verdiği belirtilen İtalyan teknik adam, hazırlık dönemindeki eksiklerin takımın fiziksel durumuna yansıdığını dile getirdi.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

"ZAMAN" VURGUSU VE MİLLİ ARA HEDEFİ

Tedesco'nun özellikle Mourinho döneminden mental ve fiziksel olarak yıpranan futbolcuları yeniden hazır hale getirmek için çaba gösterdiği, bu nedenle milli arayı bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. İtalyan çalıştırıcı, eksikleri kapatmak ve oyuncuların güç dengesini yeniden kurmak adına milli arada yoğun antrenman programı hazırladı.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

AYKUT KOCAMAN PLANI RAFA KALKTI

Fenerbahçe'de bir dönem yeniden gündeme gelen Aykut Kocaman ismi için de karar netleşti. Başkan Sadettin Saran'ın göreve geldiğinde Tedesco ile yolları ayırıp Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı, ancak bu planın oyuncuların olumlu geri bildirimleri nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Mourinho sonrası dönemde futbolcuların Tedesco'nun iletişim tarzı ve antrenman yöntemlerinden memnun olduğunu yönetime iletmesi üzerine Saran, mevcut teknik ekibe güven duydu. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile Tedesco'nun uyumlu çalışması da bu kararın alınmasında etkili oldu.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

TEDESCO'NUN HEDEFİ: "ZİRVE VE KALICILIK"

Genç teknik adam, Fenerbahçe'de kalma konusunda oldukça istekli. Türkiye'de çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu düşünen Tedesco, sarı-lacivertlileri yeniden şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Samsunspor maçının ardından bahanelere sığınmayarak sorumluluk alan Tedesco, bu tavrıyla da takdir topladı. Ancak yönetim, başarısız sonuçların sürmesi halinde alternatif planları masada tutmaya devam ediyor.

