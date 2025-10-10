Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar! Aykut Kocaman planı…

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun oynattığı futbol eleştirilse de yönetimden İtalyan hocaya destek geldi.
TEDESCO'DAN YOĞUN MESAİ
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın performansını yukarı çekebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'ye geldiği günden beri Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kalan 40 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performansları artırmaya çalışıyor.
Tedesco, bir yandan rakip analizleri yürütürken diğer yandan kafasındaki oyun planını sahada oturtmak için yoğun tempo içinde. Yönetimin "Ne istersin?" sorusuna "Zamanı geri alabilir misiniz? Örneğin sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz?" yanıtını verdiği belirtilen İtalyan teknik adam, hazırlık dönemindeki eksiklerin takımın fiziksel durumuna yansıdığını dile getirdi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tedesco'nun özellikle Mourinho döneminden mental ve fiziksel olarak yıpranan futbolcuları yeniden hazır hale getirmek için çaba gösterdiği, bu nedenle milli arayı bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. İtalyan çalıştırıcı, eksikleri kapatmak ve oyuncuların güç dengesini yeniden kurmak adına milli arada yoğun antrenman programı hazırladı.
AYKUT KOCAMAN PLANI RAFA KALKTI
Fenerbahçe'de bir dönem yeniden gündeme gelen Aykut Kocaman ismi için de karar netleşti. Başkan Sadettin Saran'ın göreve geldiğinde Tedesco ile yolları ayırıp Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı, ancak bu planın oyuncuların olumlu geri bildirimleri nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.
Mourinho sonrası dönemde futbolcuların Tedesco'nun iletişim tarzı ve antrenman yöntemlerinden memnun olduğunu yönetime iletmesi üzerine Saran, mevcut teknik ekibe güven duydu. Ayrıca sportif direktör Devin Özek ile Tedesco'nun uyumlu çalışması da bu kararın alınmasında etkili oldu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Genç teknik adam, Fenerbahçe'de kalma konusunda oldukça istekli. Türkiye'de çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu düşünen Tedesco, sarı-lacivertlileri yeniden şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.
Samsunspor maçının ardından bahanelere sığınmayarak sorumluluk alan Tedesco, bu tavrıyla da takdir topladı. Ancak yönetim, başarısız sonuçların sürmesi halinde alternatif planları masada tutmaya devam ediyor.