Fenerbahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son olarak deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de hem yaşanan puan kayıpları hem de oynanan kötü futbol nedeniyle eleştiri okları Domenico Tedesco'ya çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:17
Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Jose Mourinho'dan sonra hücum futbolu oynatması için göreve getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sıkıntılara çözüm olmadı, aksine krizi büyüttü.

Daha önceki kariyeri ve genç yaşı nedeniyle pek çok soru işaretiyle Fenerbahçe'ye katılan 40 yaşındaki antrenör, yeni Başkan Sadettin Saran'ı zor durumda bıraktı.

Akşam'ın haberine göre, istikrar yakalamak isteyen Fenerbahçe Başkanı Saran; Kasımpaşa, Alanya ve Samsun maçlarında bırakılan puanlar ve gösterilen futbol nedeniyle baskıyla karşı karşıya.

MAÇ SONUNDA YUHALANDI

10 kişi kalan Trabzonspor karşısında zor bir galibiyet alan Domenico Tedesco sonrasında Alanya ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Dinamo Zagreb'e de 3-1 kaybetti. 2-0 kazanılan Antalya maçıyla derin bir nefes aldı, 2-1'lik Nice galibiyetiyle kredi açtı. Fakat 1 şutla bitirilen golsüz Samsun beraberliğiyle bir numaralı hedef tahtası oldu.

Fred'in yerinde Asensio'yu deneyen genç antrenör; Kerem, Talisca, Szymanski'yi 46'da oyundan çıkardı. Takımla arayı bozdu, maç sonu da yuhalandı.

PUAN ORTALAMASI 1.71

Domenico Tedesco ile 9 gol atıp 7 gol yiyen Fenerbahçe; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 40 yaşındaki hocanın puan ortalaması 1.71 oldu.

Fenerbahçe son 3 deplasman maçında sadece 5 isabetli şut çekti. Yeni Başkan Sadettin Saran da Tedesco yüzünden topun ağzında.

Milli arada genç hocanın gönderilip camiayı bilen deneyimli bir antrenörün getirilmesi isteniyor. Zirveyle oluşan puan farkı 6'ya çıktı. Milli ara dönüşü yaşanması muhtemel ilk kayıpta yeni yönetim de hedef olabilir...

