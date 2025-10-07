Fenerbahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Jose Mourinho'dan sonra hücum futbolu oynatması için göreve getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sıkıntılara çözüm olmadı, aksine krizi büyüttü.