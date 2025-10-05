İnat etti formayı aldı

Fenerbahçe'de orta alanda sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan İsmail Yüksek, başarısını çok çalışmaya ve sonuna kadar inanmaya borçlu. Zaman zaman eleştirilen, sezon başında ise çok sayıda takımdan teklifler alan İsmail, ayrılmayı hiç düşünmedi. Avrupa'dan gelen tekliflerin yanı sıra Süper Lig'den de kendisiyle ilgilenen takımları nazikçe geri çeviren İsmail Yüksek, F.Bahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Özellikle yeni teknik direktör Tedesco'nun gözüne girmeyi başardı. Nice maçı sonrasında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, "Maçın yıldızı İsmail" sözleriyle takım arkadaşının üstün gayretinin hakkını verirken, hocası da formayı ona vererek bunu gösteriyor.