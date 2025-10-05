CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i mağlup ederek yeniden çıkışa geçti. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına yaptığı toplantılarda "Kazanarak devam etmenin önemini" vurguladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 09:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Fenerbahçe, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden ivme kazandı. Süper Lig'de Antalyaspor'u yenen, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice karşısında önemli bir zafer elde eden sarı-lacivertlilerde moraller yerinde. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu olumlu havanın sürmesi için takımına net mesajlar verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Milliyet'te yer alan habere göre Tedesco'nun oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, kazanma alışkanlığını sürdürmenin takımın geleceği açısından kritik olduğunu dile getirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, "Son iki maçımızı kazandık. Bunlar bizim için önemli galibiyetlerdi. Zor bir süreçten geçtik ama toparlandık. Eksiklerimiz var, ancak bunları çalışarak çözeceğiz. Şu anda tek düşünmemiz gereken şey kazanmak. Kazanarak devam edersek gelecek haftalara daha umutla bakarız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Sarı-lacivertli teknik adamın, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde rakibin eksiklerine değindiği, ancak oyuncularını bu konuda rehavete kapılmamaları için uyardığı da aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Tedesco'nun, "Rakibin formda golcüsü Ndiaye cezası nedeniyle oynamayacak ama biz bunları düşünmemeliyiz. Sahaya çıktığınız ilk andan itibaren galibiyeti düşünün. Rakibe değil, kendi oyunumuzun gelişimine odaklanalım. Daha iyi olabilmek için galibiyet serisini sürdürmeliyiz" dediği kaydedildi.

"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
DİĞER
Galatasaray’dan olay hakem paylaşımı! “Kol Kola Kardeşler”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
Jhon Duran'a büyük şok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" "Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" 08:45
Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:45
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... 08:45
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:04
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
Daha Eski
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29