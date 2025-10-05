FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Fenerbahçe, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden ivme kazandı. Süper Lig'de Antalyaspor'u yenen, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice karşısında önemli bir zafer elde eden sarı-lacivertlilerde moraller yerinde. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu olumlu havanın sürmesi için takımına net mesajlar verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre Tedesco'nun oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, kazanma alışkanlığını sürdürmenin takımın geleceği açısından kritik olduğunu dile getirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, "Son iki maçımızı kazandık. Bunlar bizim için önemli galibiyetlerdi. Zor bir süreçten geçtik ama toparlandık. Eksiklerimiz var, ancak bunları çalışarak çözeceğiz. Şu anda tek düşünmemiz gereken şey kazanmak. Kazanarak devam edersek gelecek haftalara daha umutla bakarız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli teknik adamın, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde rakibin eksiklerine değindiği, ancak oyuncularını bu konuda rehavete kapılmamaları için uyardığı da aktarıldı.
Tedesco'nun, "Rakibin formda golcüsü Ndiaye cezası nedeniyle oynamayacak ama biz bunları düşünmemeliyiz. Sahaya çıktığınız ilk andan itibaren galibiyeti düşünün. Rakibe değil, kendi oyunumuzun gelişimine odaklanalım. Daha iyi olabilmek için galibiyet serisini sürdürmeliyiz" dediği kaydedildi.