FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan oyuncularına net mesaj: Rakiple işimiz yok!

Milliyet'te yer alan habere göre Tedesco'nun oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, kazanma alışkanlığını sürdürmenin takımın geleceği açısından kritik olduğunu dile getirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, "Son iki maçımızı kazandık. Bunlar bizim için önemli galibiyetlerdi. Zor bir süreçten geçtik ama toparlandık. Eksiklerimiz var, ancak bunları çalışarak çözeceğiz. Şu anda tek düşünmemiz gereken şey kazanmak. Kazanarak devam edersek gelecek haftalara daha umutla bakarız" ifadelerini kullandığı belirtildi.