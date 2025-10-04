Tedesco farkı

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun oyun anlayışına alışmaya başladı... Mourinhoile topu rakibine bırakan ve savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, İtalyan çalıştırıcının takımın başına gelmesiyle birlikte tersi yönde ivme kazandı. Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Jose Mourinho'nun takımının aksine daha fazla topla oynamaya ve hücumda daha fazla etkili olmaya başladı.

Öyle ki Tedesco'nun takımı, pas sayısında neredeyse Mourinho'nun F.Bahçe'sini ikiye katladı. Topa sahip olma yüzdesinde de gözle görülür bir artış oldu. Tedesco, F.Bahçe'yi genlerine geri döndürmeyi başarırken, her geçen gün takımın daha da iyi bir görüntü ortaya koyması; taraftarı, camiayı ve yönetimi sevindirdi