Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:37
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas idmanıyla devam etti. Futbolcular şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

