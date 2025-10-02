CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evinde ağırladığı Nice'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Milan Skriniar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Slovak futbolcunun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evinde Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Maç sonunda kaptan Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MILAN SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Bu da bizler açısından fazlasıyla önemliydi. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor."

"Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. İyi performans ortaya koyduk. Ben de iyi oynamaya çalışıyorum her zaman. Yapmam gereken belli, maçta ve antremanda hep en iyisini yapmam gerekiyor. Söylemem gereken şey, takımın hakkını teslim etmek. Herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde ilerlemeliyiz. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz."

Casper - REKLAM
L. Varşova-Samsunspor | CANLI İZLE
DİĞER
Trabzonspor'un yıldızı için çarpıcı transfer iddiası! Eski takımına mı dönüyor?
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
UEFA ülke puanları güncellendi!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic'ten Filistin'e destek! Celtic'ten Filistin'e destek! 22:34
Kerem: Beni o ikna etti! Kerem: Beni o ikna etti! 22:34
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 22:15
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 22:10
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 21:46
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 20:30
Daha Eski
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 20:27
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 19:31
Nice'ten İstanbul paylaşımı! Nice'ten İstanbul paylaşımı! 19:21
Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı! Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı! 19:14
Tedesco: Zagreb'te kaybetmiş olmamız... Tedesco: Zagreb'te kaybetmiş olmamız... 18:44
Devler Ligi'nde haftanın kalecisi Uğurcan! Devler Ligi'nde haftanın kalecisi Uğurcan! 18:14