Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evinde Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Maç sonunda kaptan Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MILAN SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Bu da bizler açısından fazlasıyla önemliydi. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor."

"Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. İyi performans ortaya koyduk. Ben de iyi oynamaya çalışıyorum her zaman. Yapmam gereken belli, maçta ve antremanda hep en iyisini yapmam gerekiyor. Söylemem gereken şey, takımın hakkını teslim etmek. Herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde ilerlemeliyiz. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz."