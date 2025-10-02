CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Edson Alvarez: Benim için karmaşık haftalardı!

Edson Alvarez: Benim için karmaşık haftalardı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçe'nin sakatlıktan dönen oyuncusu Alvarez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:40
Edson Alvarez: Benim için karmaşık haftalardı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Sakatlıktan dönüp süre alan Edson Alvarez, maç bitiminde açıklamalarda bulundu.

İŞTE EDSON ALVAREZ'İN AÇIKLAMALARI

"Benim için karmaşık haftalardı sakatlık haftaları. Hiçbir oyuncunun hoşuna gitmez sahalardan uzak kalmak, takımdan ayrı olmak. Bugün dakikaları iyi değerlendirdim. Takım olarak iyi bir maç çıkardık, ne kadar iştahlı olduğumuzu gösterdik ve kazandık. Takım içerisinde pek çok farklı ülkeden, kültürden gelen oyuncu var. Ben ilk günden beri gördüm ki takım içinde birlik var. Ben ilk gün kendimi evde, aile içinde hissettim. Ailem için de adaptasyon çok hızlı oldu. Şehir güzel, takım güzel, taraftar güzel. Umarım hep birlikte çok güzel mutluluklar yaşarız."

