Fenerbahçe'de En-Nesyri'den büyük isyan!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı En-Nesyri'nin soyunma odasında isyan ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:05
Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'de bireysel oyuncu performansları beklentilerin çok altında kaldı.

Özellikle takımın gol ayağı olan ve 90 dakika sahada yer alan Youessef En-Nesyri bırakın gol pozisyonuna girmeyi rakip kaleye şut dahi atamadı. Maç boyunca da sadece 8 kez pas yapabilen Faslı yıldız, bu performansıyla da büyük eleştiri aldı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandı. Neysri, soyunma odasında; "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım?

Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum. İstediğim pasları alamıyorum" diyerek isyan etti. Tedesco, Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmasını sağlayacak bir hücum sistemi oluşturmaya başladı.

Duran ile ilgili şoke eden iddia!
Menajeri açıkladı! Szymanski ve Mourinho...
