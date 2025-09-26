Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Başkan Sadettin Saran ve Yönetici Ertan Torunoğulları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Burada futbolcularla bir araya gelen Saran ve Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı düzenledi.
Toplantıda dikkat çeken an ise Tedesco ve Devin Özek'in yer almamasıydı.
