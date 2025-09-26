CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, futbol A takımı ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıdaki Tedesco ve Devin Özek detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 15:34
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Başkan Sadettin Saran ve Yönetici Ertan Torunoğulları dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Burada futbolcularla bir araya gelen Saran ve Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı düzenledi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım ile özel toplantı! Tedesco...

Toplantıda dikkat çeken an ise Tedesco ve Devin Özek'in yer almamasıydı.

