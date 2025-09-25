Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
LİG MAÇLARINDA DA ETKİSİZ KALDI
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymişti ve bu maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan ve Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kalınan mücadelede de takımının golünü asistini yapan milli yıldız, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyada gündem oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları da süre verilmesi gerektiğini belirterek destek verdi.
