Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı da gündem oldu. Kerem bu karşılaşmada 84 dakika sahada kalırken mücadeleyi 6.6 gibi düşük bir reytingle tamamladı.