Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili o istatistikler gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 11:31 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 11:35
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı da gündem oldu. Kerem bu karşılaşmada 84 dakika sahada kalırken mücadeleyi 6.6 gibi düşük bir reytingle tamamladı.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

LİG MAÇLARINDA DA ETKİSİZ KALDI

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymişti ve bu maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan ve Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kalınan mücadelede de takımının golünü asistini yapan milli yıldız, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyada gündem oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları da süre verilmesi gerektiğini belirterek destek verdi.

3
