Kadıköy'de tarihi gün! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu dün başladı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda seçimi yönetmesi için Divan Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi. Ardından ise faaliyet raporları görüşüldü. Konuşmalar yapıldı. Bugün ise oylama yapılacak ve Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında yapılacak olan oy kullanma işlemi saat 10.30'da başlayacak. Sandıklar; saat 17.00'de kapanacak.

50 SANDIK KURULACAK

Üyeler 50 sandıkta oy kullanacak. Ardından eş zamanlı olarak oylar sayılacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışında kazanan 2027'ye kadar Fenerbahçe'nin başkanlığını yapacak. Bugünkü seçimli genel kurula 30 binin üzerinde üyenin katılması bekleniyor. Seçilecek olan başkan, sonuçların açıklanmasının ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek.

ALİ KOÇ: BİZ GERÇEK ADAYIZ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dünkü konuşmasında şu açıklamaları yaptı: "Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Bunun kararını vereceğiz. Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık. Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama mali bağımsızlığa ulaştık. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Bu sene şampiyon olacağız, öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız."

KONGREDE GERGİNLİK ÇIKTI

Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Önce protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeni ile kavga başladı. Sonra Sadettin Saran'ın ve ekibinin olduğu locaya bardak fırlatıldı. Güvenlik güçlerinin bu alana gelmesiyle olaylar daha da büyümeden önledi.

KOÇ'UN 4. SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe mevcut başkanı Ali Koç, 4. kez seçime giriyor. Daha önce iki kez Aziz Yıldırım'la yarışan ve ikisini de kazanan Koç, bir kongreye de tek aday olarak girmişti. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe'nin 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip.

KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Başkan Ali Koç ve yönetimi, iki dönemde mali yönden ibra edildi. Fenerbahçe'de ibra kararının ardından, bazı kongre üyeleri 'Ali Koç burada dimdik ayakta' tezahüratları yaptı. Bir grup kongre üyesi ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.

SADETTİN SARAN: YÜREĞİMİZİ KOYACAĞIZ

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, kongrede üyelere şöyle seslendi: "Önce başarılı olmak için, hakkını vermek için yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür. Kendimize güveniyoruz, söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım.

FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ

Kadıköy cehenneminin, Fenerbahçe ruhunun, tüm Türkiye'ye hatırlattığımız Fenerbahçe ihtişamının, birlik beraberliğimizin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarla, divan başkanlarıyla birlikte kaldıracağız. O kupa Kadıköy'ün yeniden normali olacak. Biz Fenerbahçeliler'i değil Fenerbahçe'yi yönetmeye talibiz. Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız."

SARAN'A YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, erken saatlerde seçim alanına gelirken kongre üyeleri Saran'a yoğun ilgi gösterdi. Saran ve yönetim kurulundaki isimler daha sonra protokol tribünündeki yerini alırken, kongre üyeleri kendisine tezahüratlarda bulundu.

KUTLUALP ALKIŞLANDI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve geçtiğimiz günlerde başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.

TEZAHÜRAT YAPILDI

Başkan Ali Koç, genel kurul toplantısı için stada geldiğinde tepkiyle karşılaştı. Tribünde yer alan üyeler; başkan Koç önlerinden geçerken, diğer başkan adayı Sadettin Saran lehine tezahüratta bulundu ve "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" diyerek bağırdılar.

BORÇ 21.5 MİLYAR TL

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda, sarı-lacivertlilerin toplam borcu da açıklandı. Kulübün 21 Mayıs 2025 tarihi itibariyle 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu duyuruldu.

YETKİ VERİLMEDİ

Kongrede, kulübün taşınmazları hakkında yönetime karar alma yetkisi oy çokluğuyla kabul edilmedi. Eski başkan Aziz Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada; 11, 12, ve 13'üncü maddelerin kabul edilmemesini istemişti. Dün de üyeler yönetime bu konuda yetki vermedi.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

BAŞKAN: Ali Koç

YÖNETİM KURULU (ASİL): Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker

YÖNETIM KURULU (YEDEK): Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ

BAŞKAN: Sadettin Saran

YÖNETİM KURULU (ASİL): Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural

YÖNETİM KURULU (YEDEK): Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz