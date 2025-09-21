Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.
İŞTE SANDIK SONUÇLARI
AÇILAN SANDIK: 1/50
ALİ KOÇ: 60
SADETTİN SARAN: 82
AÇILAN SANDIK: 2/50
ALİ KOÇ: 103
SADETTİN SARAN: 139
AÇILAN SANDIK: 4/50
ALİ KOÇ: 266
SADETTİN SARAN: 308
AÇILAN SANDIK: 5/50
ALİ KOÇ: 306
SADETTİN SARAN: 370
AÇILAN SANDIK: 6/50
ALİ KOÇ: 353
SADETTİN SARAN: 423
AÇILAN SANDIK: 7/50
ALİ KOÇ: 595
SADETTİN SARAN: 660
AÇILAN SANDIK: 8/50
ALİ KOÇ: 861
SADETTİN SARAN: 968
AÇILAN SANDIK: 9/50
ALİ KOÇ: 943
SADETTİN SARAN: 1069
AÇILAN SANDIK: 10/50
ALİ KOÇ: 1195
SADETTİN SARAN: 1331
AÇILAN SANDIK: 12/50
ALİ KOÇ: 1677
SADETTİN SARAN: 1838
AÇILAN SANDIK: 13/50
ALİ KOÇ: 1916
SADETTİN SARAN: 2098
AÇILAN SANDIK: 14/50
AÇILAN SANDIK: 15/50
ALİ KOÇ: 2413
SADETTİN SARAN: 2579
AÇILAN SANDIK: 16/50
ALİ KOÇ: 2664
SADETTİN SARAN: 2839
AÇILAN SANDIK: 17/50
AÇILAN SANDIK: 20/50
ALİ KOÇ: 3643
SADETTİN SARAN: 3877
AÇILAN SANDIK: 23/50
ALİ KOÇ: 4347
SADETTİN SARAN: 4644
AÇILAN SANDIK: 25/50
ALİ KOÇ: 4842
SADETTİN SARAN: 5135
AÇILAN SANDIK: 26/50
ALİ KOÇ: 5091
SADETTİN SARAN: 5389
AÇILAN SANDIK: 32/50
ALİ KOÇ: 6550
SADETTİN SARAN: 6968
AÇILAN SANDIK: 35/50
ALİ KOÇ: 7389
SADETTİN SARAN: 7695
AÇILAN SANDIK: 36/50
ALİ KOÇ: 7645
SADETTİN SARAN: 7971
AÇILAN SANDIK: 37/50
ALİ KOÇ: 7902
SADETTİN SARAN: 8230
AÇILAN SANDIK: 38/50
ALİ KOÇ: 8148
SADETTİN SARAN: 8481
AÇILAN SANDIK: 39/50
ALİ KOÇ: 8391
SADETTİN SARAN: 8731
AÇILAN SANDIK: 46/50
ALİ KOÇ: 10883
SADETTİN SARAN: 11097
AÇILAN SANDIK: 47/50
ALİ KOÇ: 11338
SADETTİN SARAN: 11579
AÇILAN SANDIK: 48/50
ALİ KOÇ: 11625
SADETTİN SARAN: 11828