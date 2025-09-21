CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ile yarışan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 20:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

AÇILAN SANDIK: 1/50

ALİ KOÇ: 60

SADETTİN SARAN: 82

AÇILAN SANDIK: 2/50

ALİ KOÇ: 103

SADETTİN SARAN: 139

AÇILAN SANDIK: 4/50

ALİ KOÇ: 266

SADETTİN SARAN: 308

AÇILAN SANDIK: 5/50

ALİ KOÇ: 306

SADETTİN SARAN: 370

AÇILAN SANDIK: 6/50

ALİ KOÇ: 353

SADETTİN SARAN: 423

AÇILAN SANDIK: 7/50

ALİ KOÇ: 595

SADETTİN SARAN: 660

AÇILAN SANDIK: 8/50

ALİ KOÇ: 861

SADETTİN SARAN: 968

AÇILAN SANDIK: 9/50

ALİ KOÇ: 943

SADETTİN SARAN: 1069

AÇILAN SANDIK: 10/50

ALİ KOÇ: 1195

SADETTİN SARAN: 1331

AÇILAN SANDIK: 12/50

ALİ KOÇ: 1677

SADETTİN SARAN: 1838

AÇILAN SANDIK: 13/50

ALİ KOÇ: 1916

SADETTİN SARAN: 2098

AÇILAN SANDIK: 14/50

ALİ KOÇ: 1916

SADETTİN SARAN: 2098

AÇILAN SANDIK: 15/50

ALİ KOÇ: 2413

SADETTİN SARAN: 2579

AÇILAN SANDIK: 16/50

ALİ KOÇ: 2664

SADETTİN SARAN: 2839

AÇILAN SANDIK: 17/50

ALİ KOÇ: 1916

SADETTİN SARAN: 2098

AÇILAN SANDIK: 20/50

ALİ KOÇ: 3643

SADETTİN SARAN: 3877

AÇILAN SANDIK: 23/50

ALİ KOÇ: 4347

SADETTİN SARAN: 4644

AÇILAN SANDIK: 25/50

ALİ KOÇ: 4842

SADETTİN SARAN: 5135

AÇILAN SANDIK: 26/50

ALİ KOÇ: 5091

SADETTİN SARAN: 5389

AÇILAN SANDIK: 32/50

ALİ KOÇ: 6550

SADETTİN SARAN: 6968

AÇILAN SANDIK: 35/50

ALİ KOÇ: 7389

SADETTİN SARAN: 7695

AÇILAN SANDIK: 36/50

ALİ KOÇ: 7645

SADETTİN SARAN: 7971

AÇILAN SANDIK: 37/50

ALİ KOÇ: 7902

SADETTİN SARAN: 8230

AÇILAN SANDIK: 38/50

ALİ KOÇ: 8148

SADETTİN SARAN: 8481

AÇILAN SANDIK: 39/50

ALİ KOÇ: 8391

SADETTİN SARAN: 8731

AÇILAN SANDIK: 46/50

ALİ KOÇ: 10883

SADETTİN SARAN: 11097

AÇILAN SANDIK: 47/50

ALİ KOÇ: 11338

SADETTİN SARAN: 11579

AÇILAN SANDIK: 48/50

ALİ KOÇ: 11625

SADETTİN SARAN: 11828

Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı!
Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
Kocaeli ile Rize yenişemedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor finalde! Bursaspor finalde! 19:49
F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! 19:46
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 19:19
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 18:55
Gol düellosunda Frankfurt mağlup! Gol düellosunda Frankfurt mağlup! 18:39
Pendik deplasmanda kazandı Pendik deplasmanda kazandı 18:04
Daha Eski
Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI Kasımpaşa-F.Bahçe | CANLI 17:49
Samsunspor-Fatih Karagümrük | CANLI Samsunspor-Fatih Karagümrük | CANLI 17:46
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:42
Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında 17:06
Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! 16:58
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 16:47