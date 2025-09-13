Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.