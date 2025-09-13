Biz camianın sigortasıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Yaklaşan başkanlık seçimine dair konuşan Ali Koç, "Seçim kampanyasına geç başladık. Finansal, bürokratik işler, Bankalar Birliği, yeni sezonun planlamaları... Biz seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin istediği şeyleri yapsak çok daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon euroluk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı ama kırdırmadık. Hatta gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık" diye konuştu.

2 ŞAMPİYONLUK ÇALINDI

Başkan Ali Koç, "Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık. En az iki şampiyonluğumuz çalındı. Fenerbahçelilerin büyük bir kısmı başarısızlığın sadece yönetimsel sebeplerden kaynaklanmadığını biliyor. Biz bu camianın sigortasıyız" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL GÜÇ GEREKLİ

7 senelik tecrübelerine vurgu yapan Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? Futbola bakınca başarısızlık var, diğer süreçlerde hem sportif hem de sportif olmayan başarı var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ancak o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyelerimiz biliyor. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik" görüşünü belirtti.

CİDDİ TECRÜBELER EDİNDİK

Ali Koç, 2018 yılından bu yana başkanlık konusundaki deneyimlerine değinerek, "Bu işin okulu yok. İş başına gelince tecrübe kazanıyorsun. Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin ve tecrübenin karşılığını mı alacağız? Yoksa yeni ve belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerimizin vereceği bir karar" yorumunda bulundu.

JOSE'YE KIRGIN DEĞİLİM

Jose Mourinho ile yolları ayırma sürecinden bahseden Başkan Ali Koç, "Zor bir karar oldu. Ailece görüşüyorduk. Şampiyonluk ışığı görmedik, ayrılık kararı aldık. Mourinho işkolikti, her şeyini verdi, olmadı. Aramız bozuk değil. Kırgınlık benim tarafımda yoktu. Son görüşmeyi yapmakta fayda var. Ayrıldıktan sonra görüşemedik" diye aktardı.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Teknik direktör seçiminde İsmail Kartal'ın adının geçtiğini aktaran Ali Koç, "İsmail Kartal 3 döneminde de çok başarılı bir puan ortalaması tutturdu. Bu dönemde kırıldığını da hissedebiliyorum. Yönetimden kendisini de isteyenler vardı. Türk olursa, İsmail Kartal'dan başkası olmaz dedim. Hem hakkıydı hem de inanılmaz bir işkolik" dedi.

İLK YILINDA ETKİ YAPIYOR

Domenico Tedesco seçiminden söz eden Ali Koç, "Lig ve Avrupa hedefimiz var. Bir sürü kriter koyduk. Tedesco'nun 6 lisan konuşabilmesi çok önemliydi. Modern futbol ve kişisel performansları geliştirebilen birisi olması gerekirdi. Daha 2. toplantıda bize Trabzonspor maçının analizini yapması bizi etkiledi. İlk senesinde fark yaratacak hocalara baktık. Domenico Tedesco, ilk senesinde çok etki yapıyor. Taktiksel açıdan çok geniş bir hoca" şeklinde konuştu.

BANKALAR BİRLİĞİ KONUSU

Bankalar Birliği konusunu detaylandıran Ali Koç, "Bankalar Birliği'nden çıkış ile ilgili her şey el sıkışıldı. Kenan Evren Lisesi ve Kayışdağı arazisi için Emlak Konut, Ataşehir'de Ülker ile iş birliği. Bankalar Birliği borcunu kapatana kadar oraya akması. İçimiz rahat. Artık yüzde 50'yi bırakmayacağız artık, bize gelecek" ifadelerini kullandı.

EN BAŞARILI KULÜBÜZ

Tüm branşlarla beraber dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulüplerinden biri olduklarını kaydeden Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe bize göre dünyanın en büyük spor kulübü. Bir üyemiz ChatGPT'ye sormuş, en fazla branşı olan ve en başarılı olan kulübü üç kere sormuş üçünde de Fenerbahçe çıkmış" yorumunu yaptı.

BORCUMUZ ŞAMPİYONLUK

Başkan Ali Koç, şampiyon olacaklarını ifade ederek, "Bankalar Birliği ve diğer borçlarımızı nasıl ödediysek, taraftarımıza olan şampiyonluk borcumuzu da mutlaka ödeyeceğiz. Bizim en büyük borcumuz taraftarlarımıza şampiyonluk borcu" dedi.