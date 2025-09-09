CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 15:08
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu da antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

