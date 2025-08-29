Rakipler belli oluyor

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahce'nin rakipleri bugun Monaco'da yapılacak kura cekiminin ardından belli olacak. Kura cekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstur, mac tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en gec 31 Ağustos Pazar gunu duyurulacak. Avrupa Ligi'nin finali Beşiktaş'ın stadı olan Tupraş Stadyumu'nda oynanacak.