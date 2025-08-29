Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

X hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur.

Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sergio Conceiçao, kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.

Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz."