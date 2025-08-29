CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Sadettin Saran, teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 16:47
X hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur.

Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sergio Conceiçao, kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.

Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz."

