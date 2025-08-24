CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe coştu

Kocaeli engelini Talisca’nın resital sunup bir gol attığı maçta Skriniar ve Brown ile 3-1 geçen F.Bahçe, ilk galibiyetini aldı. Konuk ekibin tek golü Petkovic’ten geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı pas geçen sarı-lacivertliler, sezonu İzmir'de istemediği bir şekilde açmıştı. Kritik Benfica maçı öncesinde erteleme istemeyen sarı-lacivertliler, Kocaelispor önünde adeta resital sundu. Sarı Kanarya, ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetine uzanırken, sarı-lacivertliler özellikle ikinci yarıda beğeni topladı. Mücadelede harika başlayan F.Bahçe, henüz beşinci dakikada Çağlar'ın güzel ortasında Milan Skriniar'ın kafa vuruşu ile öne geçti.

İKİ YARIYA DA HIZLI GİRDİ

Ardından oyuna ortak olan Kocaelispor, 22'de Petkovic'in harika frikik golü ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla biterken, sarı-lacivertliler ikinci yarıya da hızlı başladı. Ancak bu kez devamını da getirdi. 51'de Jhon Duran'ın güzel pasında Archie Brown arka direkte topu boş kaleye gönderdi. Baskısını sürdüren Sarı Kanarya, 66'da Oğuz Aydın'ın güzel ortasında bu kez gecenin yıldızı Talisca'nın kafa vuruşu ile skoru belirledi. İki haftada 4 puana ulaşan F.Bahçe, Benfica maçı öncesinde moral buldu.

2

Karşılaşmada F.Bahçeli Anderson Talisca ve Kocaeli'nin yıldızı Can Keleş'in vuruşları direkten döndü.

