Spor yazarları Fenerbahçe - Benfica maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile BenficaKadıköy'de karşı karşıya geldi.. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Benfica maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin başında ikinci yılına giren Mourinho'nun takımı hala bu kadar kopuk, bir türlü saha içi organizasyonunu yapamayan olmasına tahammül edemiyorum. Buna karşın Benfica saha içerisinde inanılmaz organize bir takım. Ters toplarla Fenerbahçe'nin ayarını bozdular. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması bence onu olumsuz etkiledi. Büyük ihtimalle bir hafta sonra formasını giyeceği takıma karşı oynamak kolay olmasa gerek. Oyundan çıkana kadar hiç varlık gösteremedi. İkinci yarı daha aklı başında bir Fenerbahçe vardı sahada. Özellikle Brown ve Semedo kanat bindirmeleriyle etkili oldu.
Benfica'nın 10 kişi kalmasının ardından Portekiz'e avantajlı skoru bulmamız gerekiyordu. Zira orada çok sert bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin Talisca dışında kreatif oyuncusu yok. Koşan, mücadele eden çok, şapkadan tavşan çıkaran yok. İnanın rakibi böyle yakalamışken en az 2 farklı skoru bulabilirdik. Son dönemlerde özellikle Mourinholu zamanlarda gol beklentisi oranının düşüklüğünden inanılmaz rahatsızım. Eksik rakibe karşı bu kadar az pozisyona girmek olmaz. Şunu net olarak söyleyeyim; Benfica daha iyi olmasına karşın elenmeyecek bir takım değil. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli ama sanki Avrupa Ligi bize daha uygun. Boşa kürek çekip sonunda kazanamayacağın bir kulvar mı yoksa tarihin en kolay takımlarının olduğu kulvar mı? Bu sorunun cevabını siz verin.
GÜRCAN BİLGİÇ – SADECE MÜCADELE
Maç öncesi basın toplantılarında teknik direktörleri dinleyenler ve anlayanlar için sürprizler barındıran maç olmadı. İki Portekizli de rakibin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyordu. İkili seriyi düşündüğünüzde "aman bir tatsızlık çıkmasın" hükmünün, maçın stratejisi olacağını anlamamak imkansızdı. Kadıköy yine maçı oynadı. Feyenoord karşılaşması sonrası Başkan Ali Koç, "Fabrika ayarlarımıza geri döndük" demişti tribünleri tarif ederken. İnanan ve isteyen "taraftarlar" yerlerinde ve üstlerine düşeni sonuna kadar yapmakta kararlıydı. Buna yanıt vermesi gereken sahadakilerdi elbette.
Benfica'nın tek sürprizi Kerem Aktürkoğlu oldu. Transfer masasındaki oyuncuyu sahaya sürdüler. Beraberliğin iyi sonuç olduğu bir maçta rakip tribünleri de "iki arada, bir derede" bıraktılar. Az kurnazlık değil bu. 71'de Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapmıştı Mourinho, sonrasında Oğuz Aydın ile bir hamle daha yaptı ve Fred'i de rakip ceza alanı çevresine gönderdi. Rakibi ittiler, Talisca ile etkili olmaya, pozisyonlar bulmaya başladılar. Yarım metre ile En Nesry'nin golü ofsayta takıldı. Maçın kendi hikayesinde "Bize gol atamazsınız" diyordu Fenerbahçe, bu kez "kazanabiliriz" diye mesaj atmaya başladılar.
Sürece bakarsak, başından sonuna kadar Benfica'nın istediği gibi bir süreç oynandı. Mourinho kendi klasiğini bozmadı, hedefi kazanmak yerine "kaybetmemek" olarak belirlemişti; o da istediğini aldı. Lisbon'da Luz Stadı'ndaki atmosferde yine aynı direnç ile oynayacaklar. Amrabat yine her ayağına gelen topu kalecisine kullanacak. Yine topu rakibe bırakıp, kapanacak; "O anı" bekleyecekler. Sonuç; rövanşa gidecekleri futbol değil, müthiş bir mücadele bekliyor.
REHA KAPSAL – YÜZDESİ!
Kadıköy'de taraftarın oluşturduğu atmosfer mükemmel... Tek hedef bu iki ayaklı Benfica maçını geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Fenerbahçe'nin futbolcu özelliklerine göre oyun planı ve organizasyonu olmalı. Geçen sene daha yetenekli, topu ayağında tutan bir hücum hattı vardı. Bu sene ise takım olarak atletizmi daha yüksek bir görüntüsü var. Sarı-lacivertliler için referans alacağımız oyun; Kadıköy'de 5-2 biten Feyenoord maçı. Esas bu turun geçilmesinin şifresi orada saklı. İlk yarı top ayağında ve rakipteyken oyunu kontrol edemeyen sarı-lacivertliler pozisyon üretemedi.
Bu kadar eksikten doğru çıkmaz. İki santrfor birbirini hiç tamamlamıyor. Fenerbahçe'nin en temel problemlerinden biri takımın boyu çok uzun ve enine de çok geniş alanda oynuyorlar. Ayrıca hücum ve savunma dengesini istenilen seviyenin çok altına çekiyor. Yeni transfer Semedo oyun ve pozisyon bilgisi çok iyi. Archie Brown dinamik ve çalışkan. İşin tuhafı iki kenar oyuncuları, bekler yüksekte oynamıyorlar, takımın kenar hücumlarını olumsuz yönde etkiliyor.
Fenerbahçe'nin en sıkıntılı bölgesi orta sahası... Buradaki denklem iyi değil. Üç oyuncu birbirini tamamlamıyor. Bu seviyeler için yetersiz. En kısa sürede 3-4 transfer takımın geneli ve kalitesini artırmak için elzem görünüyor. Bu Benfica'yı gördükten sonra ikinci maçta elbette Fenerbahçe'nin şansı var. Bunun (yüzdesi)ne gerekli dersleri Jose Mourinho aldı mı, ne çözüm üretecek, en önemli sorular sanırım bunlar olmalı. 3-4-1-2 sevdasından vazgeçmeli. Eğer 3'lü oynayacaksa 3-5-2 veya 3-4-3 olmalı.
MUSTAFA ÇULCU – HAKEM ZORLANDI!
Ekonomisi ve prestiji çok önemli olan turun ilk ayağı tam bir sistem, taktik, strateji ve sabır maçı oldu. Fenerbahçe hücuma kalktığında orta alanda obruk gibi büyük boşluk kalıyor. Skriniar ile En-Nesyri arası takım boyu çok uzuyor. Amrabat, Fred, Szymanski rakip kaleye topu istenildiği gibi taşıyamıyorlar. İlk şut ancak 34'te Oosterwolde'den geldi. Duran bu maçta toptan daha çok hakemle oynayıp bir de sarı görünce yerini Talisca'ya bıraktı. Rakip 10 kişi kalınca sayısal üstünlük Fenerbahçe'ye geçmesine rağmen galibiyet gelmedi.
Alman hakem Daniel Siebert, 42 yaşında elit kategori hakem. Geçen sezon UEFA'da 12 maç yönetti. Bu sezon 2. maçı. UEFA bu turda 7 maçın tamamına elit kategori hakemi atayarak futbol ekonomisine verdiği değeri ve önemi gösteriyor. Benfica maça taktik faulleri ile başladı. 13'te Fred rakip ceza alanında Florentino'ya takıldı düştü, penaltı yok devam doğru. 21'de Berrenechea'ya çıkan doğru sarı kartta Benfica 6 faul, Fenerbahçe ise sadece 1 faul yapmıştı. Dedic, 37'de Brown'a yine taktik faul yaptı ama sarı çıkmadı.
Ceza alanı içinde topsuz alanda Otamendi ile el-kol karşılıklı itişen Duran, kendini yere bıraktı penaltı yok. Devam kararı doğru. Nihayet, sürekli faullü oynayan ve oyunu bozan Rios'a 63'te, Florentino'ya da 69'da sarı kartlar çıktı. Daha önceden çıkması gereken kartlar layıkıyla çıkınca Florentino 71'de Talisca'ya sarılıp umut vaat eden atağını kesti, ikinci ihtardan kırmızıyı gördü. İptal edilen golde En-Nesyri ofsayt. Çok temaslı ve faullü oynanan maçı Siebert, 34 faul, 8 sarı, bir sarıdan kırmızı ile tamamladı. Son 20 dakikada hakem maçı kontrol etmekte çok zorlandı.