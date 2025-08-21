Spor yazarları Fenerbahçe - Benfica maçını değerlendirdi

Benfica'nın 10 kişi kalmasının ardından Portekiz'e avantajlı skoru bulmamız gerekiyordu. Zira orada çok sert bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin Talisca dışında kreatif oyuncusu yok. Koşan, mücadele eden çok, şapkadan tavşan çıkaran yok. İnanın rakibi böyle yakalamışken en az 2 farklı skoru bulabilirdik. Son dönemlerde özellikle Mourinholu zamanlarda gol beklentisi oranının düşüklüğünden inanılmaz rahatsızım. Eksik rakibe karşı bu kadar az pozisyona girmek olmaz. Şunu net olarak söyleyeyim; Benfica daha iyi olmasına karşın elenmeyecek bir takım değil. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli ama sanki Avrupa Ligi bize daha uygun. Boşa kürek çekip sonunda kazanamayacağın bir kulvar mı yoksa tarihin en kolay takımlarının olduğu kulvar mı? Bu sorunun cevabını siz verin.