Benfica sportif düşündü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica karşısında hız ve dinamizm eksikliği yaşadıklarını vurgularken, Kerem Aktürkoğlu transferi için de konuştu. Mourinho, "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onu oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı" dedi.