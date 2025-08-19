Beklentileri karşılayacağız

Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi. Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci, "En kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır. Takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak, çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.