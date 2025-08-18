CANLI SKOR ANA SAYFA
Nene'ye 20 milyon euro

Nene'ye 20 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dorgeles Nene için gemileri yaktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin üst sıralarında yer alan 22 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler, Salzburg'a 16 milyon euro + 4 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Avusturya ekibinin ise Nene için 20 milyon euroyu tek seferde istediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Nene'ye 20 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dorgeles Nene için gemileri yaktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin üst sıralarında yer alan 22 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler, Salzburg'a 16 milyon euro + 4 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Avusturya ekibinin ise Nene için 20 milyon euroyu tek seferde istediği belirtildi. Fenerbahçe, kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile ise 5 yıllık anlaşma sağladı. Malili kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübüyle kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız, Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

