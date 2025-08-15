CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Nene sürprizi

Nene sürprizi

Kanatlarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kerem’in ardından Salzburg’un 22 yaşındaki futbolcusu Dorgeles Nene için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Nene sürprizi

Şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Kerem Aktürkoğlu'yla da anlaşma sağlayan Fenerbahçe, şimdi de Dorgeles Nene'ye yöneldi. Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Avusturya ekibi Salzburg'la irtibata geçti ve resmi teklifini illetti. Sözleşmesi 2028'de bitecek oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerildi.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Salzburg'un ise bu konuda henüz Fenerbahçe'ye net yanıt vermediği belirtildi. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Dorgeles Nene, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Salzburg forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, 2021'de Guidars'tan kadroya katmıştı. Nene'nin de ayrılmak istediği belirtildi.

