Kerem'de sürpriz rötar

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi gündemdeki birinci madde olarak yerini koruyor. Dün yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından transferde pürüz çıktı. Sarı-lacivertlilerin daha önce 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euroluk bonusla 25 milyon euroya varan teklif sunduğu Benfica ile görüşmeler tıkanma noktasına gitti. Fenerbahçe yönetimi, Kerem'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayamayacak olmasından dolayı teklifini 18 milyon euro olarak yeniledi.

BENFICA KABUL ETMEDİ

Portekiz'de yayın yapan Record'un özel haberine göre; Benfica tarafı Fenerbahçe'den gelen bu son teklife karşı çıkarak, 18 milyon euroyu kabul etmeyeceklerini iletti. Portekiz kulübü, ilk anlaşmada sabit kalınmasını isteyerek, 22.5 milyon euro artı 1.5 milyon euroluk bonus teklifini talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor. Bu son gelişmelerin ardından hafta sonu Türkiye'ye gelmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun uçuş planı değiştirilerek, ertelendi.

NICE MAÇI TEPKİSİ

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Nice karşısında Kerem Aktürkoğlu'nu 84. dakikada oyuna alması tepki çekti. Portekiz kulübü bu hamlesiyle Kerem'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe formasıyla rakip olmasının önüne geçti.

KEREM, F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki sol kanat Kerem Aktürkoğlu, çubuklu formayı giymek istiyor. Transfer görüşmelerinin ilk anından itibaren Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getiren milli futbolcunun son gelişmede de benzer tavırda olduğu bildirildi. Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek istediği vurgulandı.

PLAY-OFF KOŞULU VARDI

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklifte Benfica'ya Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynatabilme şartını sunmuştu. Hatta iki kulüp arasında bu konuda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Portekiz ekibi, Nice maçında Kerem'i son 6 dakikada sahaya sürünce anlaşma bozuldu.

PORTEKİZ'DE SON DAKİKA

Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu konusunda Fenerbahçe ile Benfica arasında yaşanan pürüzü son dakika olarak duyurdu. Record ve A Bola gibi önemli medya organlarında Kerem için Fenerbahçe ve Benfica'nın anlaşmasında sorun yaşandığını dile getirdi