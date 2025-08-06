Haydi Fenerbahçe

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oluyor. Hollanda'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Kadıköy'deki rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek ve Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe'den bu akşam Hollanda deplasmanında muhteşem bir zafer bekliyor.

HERKES GALİBİYETE KENETLENDİ

Yönetim, futbolcular ve teknik heyet tek vücut haline geldi. Tek hedef; 2007-08'den sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmek.

Dünkü idmandan sonra kaptan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarına seslendi ve karşılaşmanın camia için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Teknik direktör Jose Mourinho da futbolcularına "Sizden galibiyet istiyorum" diyerek seslendi.

Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Semedo, Skriniar, Jhon Duran ve Archie Brown, bugün teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de görevlendirilecek. 4 isim de ilk kez resmi bir mücadelede sarı-lacivertli formayı giyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 39. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde bugün 39. maçını oynayacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

FEYENOORD İLE 5. KEZ

Fenerbahçe, 9 yıl sonra bir resmi maçta yeniden rakip olduğu Feyenoord ile 5. kez karşılaşacak. 2002-03'teki iki maçı Hollanda ekibi kazandı. 2016-17 sezonundaki karşılaşmalarda ise sarı-lacivertli temsilcimiz zafere ulaştı.

ALANYA ERTELENDİ

Fenerbahçe'nin Feyenoonrd maçından dolayı, cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor karşılaşması TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

İŞTE FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Feyenoord: Bijlow, Read, Watanabe, Nieuwkoop, Bos, Hwang, Timber, Borges, Steijn, Diarra, Tengstedt

Fenerbahçe: İrfan Can, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Duran

TALISCA YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İsmail Yüksek ve Anderson Talisca'yı Feyenoord maçının kadrosuna almadı.

DERSİMİZ FEYENOORD

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve pas çalışmasıyla başladı. Ana bölümde ise Feyenoord karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.