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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho: Oyunu domine ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 01:04
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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho: Oyunu domine ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda 2-1'lik mağlubiyet ile sonuçlanan Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, takımı beğendiğini ifade etti.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

"Bugün oyuncularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Sadece birkaç hata dışında. Ancak takımın performansından mutluyum. Özellikle ikinci yarıda bu harika stat, sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşadı. Oyunu domine ettik."

"AYNI ATMOSFERİ TEMENNİ EDİYORUM"

"İkinci maçta, rakibin buradan oluşturduğu atmosferin aynısının oluşturulmasını temenni ediyorum."

"SADECE SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜM"

"Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir."

"TEK ARTI TALISCA OLACAK"

"Oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. İkinci maçı aynı oyuncularla oynayacağız. Tek artı Talisca olacak. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir."

"BUGÜN HAKEM MUHTEŞEMDİ"

"Kaybettikten sonra hakemleri eleştirmemle ünlüyüm ama bugün hakem muhteşemdi. Dünya klasında bir yönetim sergiledi."

"ŞİMDİDEN KADIKÖY'E HOŞ GELDİNİZ"

"Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz."

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