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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Savunma hattını Nelson Semedo, Archie Brown ve Milan Skriniar transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin bu transferde yarıştığı İngiltere Premier Lig ekibi... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 09:10
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Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

Stoper, sağ bek, santrfor ve sol bek sorununu çözen Fenerbahçe'de gündem sol kanat transferi. Hedefteki oyuncu, Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho.

Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde, futbol direktörü Devin Özek, İngiltere'ye giderek kırmızı-şeytanlarla masaya oturdu. Özek, Arjantinli yıldızın menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin önüne Chelsea engeli çıktı.

Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

JOSE'DEN İLK 11 GARANTİSİ

Londra ekibinin de Alejandro Garnacho'yu istediği ve hem oyuncuyla hem de Manu'yla bir görüşme yaptığı belirtildi. Fenerbahçe ise Chelsea'den daha iyi şartlar sunarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da 21 yaşındaki tangocuyla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Jose'nin Alejandro Garnacho'ya hem takımda ona vereceği rolden bahsedeceği hem de ilk 11 garantisi vereceği iddialar arasında. Bu transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

GEÇEN SEZON DUBLE YAPTI

Manchester United'ın altyapısında A Takıma çıkan Garnacho, geçen sezon kırmızı-şeytanlarla 58 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, 11 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

MİLLİ TAKIM KARİYERİ BÜYÜK SIKINTIYA GİRDİ

Manchester United'ın efsanelerinden biri Cristiano Ronaldo... Garnacho da Portekizli yıldızın en büyük hayranlarından biri. Bir maçta gol attıktan sonra CR7'nin sevincini yaptı. O sevinç ise milli takım kariyerine mal oldu. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Garnacho'nun milli takıma alınmasını engelledi.

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