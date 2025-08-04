Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

Londra ekibinin de Alejandro Garnacho'yu istediği ve hem oyuncuyla hem de Man

u

'yla bir g

örü

şme yaptığı belirtildi. Fenerbah

çe ise Chelsea'den daha iyi

şartlar sunarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direkt

ör Jose Mourinho'nun da 21 ya

şındaki tangocuyla bir g

örü

şme yapacağı

ö

ğrenildi. Jose'nin Alejandro Garnacho'ya hem takımda ona vereceği rolden bahsedeceği hem de ilk 11 garantisi vereceği iddialar arasında.

Bu transferin bu hafta i

çinde netle

şmesi bekleniyor.