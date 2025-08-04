Garnacho transferinde dev rakip! İşte Fenerbahçe ile yarışan İngiliz ekibi

Stoper, sağ bek, santrfor ve sol bek sorununu çözen Fenerbahçe'de gündem sol kanat transferi. Hedefteki oyuncu, Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho.
21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde, futbol direktörü Devin Özek, İngiltere'ye giderek kırmızı-şeytanlarla masaya oturdu. Özek, Arjantinli yıldızın menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin önüne Chelsea engeli çıktı.
JOSE'DEN İLK 11 GARANTİSİ
Londra ekibinin de Alejandro Garnacho'yu istediği ve hem oyuncuyla hem de Manu'yla bir görüşme yaptığı belirtildi. Fenerbahçe ise Chelsea'den daha iyi şartlar sunarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da 21 yaşındaki tangocuyla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Jose'nin Alejandro Garnacho'ya hem takımda ona vereceği rolden bahsedeceği hem de ilk 11 garantisi vereceği iddialar arasında.Bu transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
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Manchester United'ın altyapısında A Takıma çıkan Garnacho, geçen sezon kırmızı-şeytanlarla 58 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, 11 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ BÜYÜK SIKINTIYA GİRDİ
Manchester United'ın efsanelerinden biri Cristiano Ronaldo... Garnacho da Portekizli yıldızın en büyük hayranlarından biri. Bir maçta gol attıktan sonra CR7'nin sevincini yaptı. O sevinç ise milli takım kariyerine mal oldu. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Garnacho'nun milli takıma alınmasını engelledi.