Mourinho ligi kazanacaktır

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel: "Jose Mourinho, benim için harika bir teknik direktördü. Sanki arkadaşımız gibiydi. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Türkiye'de kazanamama baskısı nedeniyle zor bir durum ve geçen yıl şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Tecrübesiyle, Türkiye'deki ikinci yılında, artık ligi kazanacağını düşünüyorum."