Fenerbahçe Nelson Semedo transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen ve kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.
Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
İfadeleri yer aldı.
📸 Nelson Semedo ✍️ https://t.co/jneoR16KCx pic.twitter.com/9iBWO98MCg— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2025