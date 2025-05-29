CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe ‘Dalya’ ile veda

‘Dalya’ ile veda

Sarı-lacivertli forma ile Konyaspor karşısında 100. maçına çıkması beklenen Edin Dzeko, bir yandan da vedaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki forveti Hajduk Split ile Como istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
‘Dalya’ ile veda

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı sonrası veda etmesi bekleniyor. Konyaspor karşılaşmasında 100. maçına çıkması da beklenen deneyimli oyuncu son kez Kadıköy'de taraftarların önüne çıkmış olacak. DAZN'da yer alan haberde; 39 yaşındaki forvetin Hırvatistan'dan Hajduk Split ve İtalya'dan Como tarafından istendiği belirtildi. Dzeko'nun şu an için Hajduk Split'e yakın olduğu kaydedildi. Bosna Hersekli yıldız Fenerbahçe'de son 2 sezonda 99 resmi maçta 46 gol attı, 18 asist yaptı.

YÜKSEK SKOR KATKISI

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de önemli bir skor katkısı verdi. Geçen sezon 25 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, bu sezon da 21 gole ulaştı. Dzeko, 2 sezonda da 20 gol barajını aşmasını bildi.

F.Bahçe'den Mane bombası!
Türk Telekom
DİĞER
Üsküdar Belediyesi'nde borç oyunu: 800 milyon lira nasıl buhar oldu?
Barışın merkezi Türkiye! Rusya, Ukrayna ile müzakere için ikinci kez "İstanbul" dedi... | Trump'tan 3'lü görüşmeye hazırım mesajı
F.Bahçe'den gizli teknik direktör planı!
G.Saray'dan kaleye 2 dev aday!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den gizli teknik direktör planı! F.Bahçe'den gizli teknik direktör planı! 00:39
G.Saray'dan F.Bahçe'ye drone'lu gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye drone'lu gönderme! 00:27
Dursun Özbek: Şampiyonluklara alıştık! Dursun Özbek: Şampiyonluklara alıştık! 00:27
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 00:27
Morata'dan kutlama konusunda açıklama! Morata'dan kutlama konusunda açıklama! 00:27
Mertens'ten flaş itiraf! "Hiçbir şekilde..." Mertens'ten flaş itiraf! "Hiçbir şekilde..." 00:27
Daha Eski
Barış Alper'den transfer açıklaması! Barış Alper'den transfer açıklaması! 00:27
Fırtına ayrılığı açıkladı! Fırtına ayrılığı açıkladı! 00:27
Montella'dan aday kadro açıklaması Montella'dan aday kadro açıklaması 00:27
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! 00:27
Al-Hilal'in Osimhen'e teklifi ortaya çıktı! Al-Hilal'in Osimhen'e teklifi ortaya çıktı! 00:27
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi 00:27