‘Dalya’ ile veda

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı sonrası veda etmesi bekleniyor. Konyaspor karşılaşmasında 100. maçına çıkması da beklenen deneyimli oyuncu son kez Kadıköy'de taraftarların önüne çıkmış olacak. DAZN'da yer alan haberde; 39 yaşındaki forvetin Hırvatistan'dan Hajduk Split ve İtalya'dan Como tarafından istendiği belirtildi. Dzeko'nun şu an için Hajduk Split'e yakın olduğu kaydedildi. Bosna Hersekli yıldız Fenerbahçe'de son 2 sezonda 99 resmi maçta 46 gol attı, 18 asist yaptı.

YÜKSEK SKOR KATKISI

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de önemli bir skor katkısı verdi. Geçen sezon 25 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, bu sezon da 21 gole ulaştı. Dzeko, 2 sezonda da 20 gol barajını aşmasını bildi.