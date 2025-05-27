TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...
Bu sezon hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını önümüzdeki sezona çevirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertli kulüpte gündem kadroda yapılacak köklü değişiklikler iken anlaşma sağlanamayan Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberleri)
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Ligue 1 temsilcisi, Stuttgart'a transferi gündemde olan Lorenz Assignon'un yerine 27 yaşındaki Osayi-Samuel'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.
Haberde, Osayi'nin her iki kanatta da oynayabilen atletik ve çok yönlü bir profile sahip olması nedeniyle Rennes'in kriterlerini karşıladığı aktarıldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nijeryalı oyuncunun eşyalarını Türkiye'den taşımaya başladığı ortaya çıkmıştı.
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