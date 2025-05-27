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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Bu sezon hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını önümüzdeki sezona çevirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertli kulüpte gündem kadroda yapılacak köklü değişiklikler iken anlaşma sağlanamayan Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 11:04
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Sarı lacivertlilerin yeni kontrat için anlaşmaya varamadığı Nijeryalı oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Stade Rennais FC (Rennes), rotasını Osayi'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Ligue 1 temsilcisi, Stuttgart'a transferi gündemde olan Lorenz Assignon'un yerine 27 yaşındaki Osayi-Samuel'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Haberde, Osayi'nin her iki kanatta da oynayabilen atletik ve çok yönlü bir profile sahip olması nedeniyle Rennes'in kriterlerini karşıladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nijeryalı oyuncunun eşyalarını Türkiye'den taşımaya başladığı ortaya çıkmıştı.

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