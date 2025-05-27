TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bright Osayi-Samuel...

Ligue 1 temsilcisi, Stuttgart'a transferi gündemde olan Lorenz Assignon'un yerine 27 yaşındaki Osayi-Samuel'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.

Haberde, Osayi'nin her iki kanatta da oynayabilen atletik ve çok yönlü bir profile sahip olması nedeniyle Rennes'in kriterlerini karşıladığı aktarıldı.