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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyon yurda döndü

Şampiyon yurda döndü

Abu Dabi’deki finalde Monaco’yu 81-70 yenen ve Avrupa şampiyonu olan sarı-lacivertliler, yurda döndü. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında yüzlerce taraftar tezahüratlarla karşıladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Şampiyon yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan EuroLeague final maçında Monaco'yu 81-70 mağlup eden ve 2017'den sonra ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, dün yurda döndü. Saat 16.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi yüzlerce Fenerbahçe taraftarı tezahüratlar ve marşlarla karşıladı. Meşaleler yakan taraftarları baş antrenör Sarunas Jasikevicius, alkışlarla selamladı.

Havalimanına gelen taraftarlara kaptan Melih Mahmutoğlu, kupayı getirdi. Sarı- lacivertli renklere gönül verenler de kaptana çiçek hediye etti. Melih yaptığı açıklamada; "Ülkemize bir kez daha Avrupa şampiyonluğu getirdiğimiz için gururluyuz. Burada emek çok. Malzemeciden masöre kadar herkes bu kupa için emek verdi. Önümüzde Türkiye Ligi var. Sezondaki bütün kupaları almak istiyoruz. Bu kulüp bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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