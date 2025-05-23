CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'da Saras Jasikevicius: Umarım finalde daha iyi oynarız!

Fenerbahçe Beko'da Saras Jasikevicius: Umarım finalde daha iyi oynarız!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Saras Jasikevicius, rakipleri karşısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 22:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'da Saras Jasikevicius: Umarım finalde daha iyi oynarız!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Saras Jasikevicius, rakipleri karşısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız." dedi.

Jasikevicius, "Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
Fenerbahçe Beko finalde!
DİĞER
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'u bekleyen devler ve gireceği torba...
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret
G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi!
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Almanya'yı mağlup etti! Milliler Almanya'yı mağlup etti! 21:22
"Bizden daha fazka hakkettiler!" "Bizden daha fazka hakkettiler!" 21:18
TFF açıkladı! İşte dev finalin yeri TFF açıkladı! İşte dev finalin yeri 21:16
İstanbulspor'da kritik ayrılık! İstanbulspor'da kritik ayrılık! 19:26
Mehmet Topal'dan flaş kariyer kararı! Mehmet Topal'dan flaş kariyer kararı! 19:23
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:19
Daha Eski
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! 17:55
Cimbom'a İzmir'de coşkulu karşılama! Cimbom'a İzmir'de coşkulu karşılama! 17:31
Fenerbahçe Beko finalde! Fenerbahçe Beko finalde! 17:23
Mertens'ten son üçlü Mertens'ten son üçlü 17:04
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 16:38
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 15:30