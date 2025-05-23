CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı CANLI (THY EuroLeague Final Four)

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı CANLI (THY EuroLeague Final Four)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, final için parkede. Sarı-lacivertliler Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 19:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçı CANLI (THY EuroLeague Final Four)

THY EuroLeague'de Final-Four heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile finale çıkmak için karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos AKTOR

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos AKTOR

3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 40-37 Panathinaikos AKTOR

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS AKTOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final-Four maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı?
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! 17:55
Cimbom'a İzmir'de coşkulu karşılama! Cimbom'a İzmir'de coşkulu karşılama! 17:31
F.Bahçe Beko-Panathinaikos maçı CANLI F.Bahçe Beko-Panathinaikos maçı CANLI 17:23
Mertens'ten son üçlü Mertens'ten son üçlü 17:04
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 16:38
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 15:30
Daha Eski
G.Saray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! Osimhen... G.Saray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! Osimhen... 15:15
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 15:09
Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... 14:58
Beşiktaş'tan İspanyol orta sahaya kanca! Beşiktaş'tan İspanyol orta sahaya kanca! 14:33
Almanya - Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:17
7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 13:48