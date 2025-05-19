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Haberler Fenerbahçe Gelmezdim

Gelmezdim

Portekizli teknik adam, taraftarları haklı buldu. Mourinho, “Taraftar için bu maçın bir anlamı olmayabilir. Ben de taraftar olsam bu maça gelmezdim” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Gelmezdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından şunları söyledi: "Stadyumdaki atmosfer değişti. Buradaki ilk maç Şampiyonlar Ligi Eleme maçıydı. Bu maç ise bizim için onur maçıydı. Bu maç puan amacı olmayan sıralamamızı değiştirmeyecek bir maçtı. Profesyonelliğimizi göstermeye çalıştığımız maçtı. Taraftar için bu maçın bir anlamı olmayabilir. Ben de taraftar olsam bu maça gelmezdim. Ben maça odaklanmıştım. Benim için her maç önemlidir. Bu maça olabildiğince en iyi şekilde hazırlandık. Bu yaşamış olduklarımızı kenara bırakıp galibiyet almak için oynadık. Alabildiğimiz kadar puan almalıyız."

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