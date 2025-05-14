CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Önümüzdeki sezonda hücum hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe, golcü transferi için oluşturduğu listenin en başına Dusan Vlahovic'i yazdı. Sarı lacivertliler, Sırp oyuncu için temaslarını sürdürürken taraftarları sevindirecek olumlu gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Yeni sezonda kadrosuna dünya çapında bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir liste oluşturmuş durumda...

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Lille'den ayrılacak olan Jonathan David, Roma'dan Tammy Abraham gibi isimlerle de irtibatta olan sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında ise; Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic olduğu ortaya çıktı.

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun hem Juventus'la hem de Sırp oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI

Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanlarından Dusan Tadic, Vlahovic'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Juventus, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki golcüyü bedelsiz olarak elden kaçırmamak için satmaya sıcak bakıyor. Ancak İtalyan medyası, Vlahovic'in önceliğinin Premier Lig olduğu yazarken, henüz istediği teklifleri de alamadığını duyurdu.

Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Fenerbahçe'nin Vlahovic için tüm imkanlarını seferber edeceği de belirtildi.

Kupada büyük final! İşte dev derbinin ilk 11'leri
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık...
DİĞER
Galatasaray'ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom'u şoka uğratan gelişme...
Başkan Erdoğan "Suriye'ye yaptırımları hafiflet" demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!
F.Bahçe'de rota Florentino Luis!
TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! 01:19
35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:19
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:19
TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! 01:19
Daha Eski
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 01:19
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! 01:19
İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! 01:19
G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! 01:19
Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! 01:19
Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! 01:19