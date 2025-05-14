Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek
Önümüzdeki sezonda hücum hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe, golcü transferi için oluşturduğu listenin en başına Dusan Vlahovic'i yazdı. Sarı lacivertliler, Sırp oyuncu için temaslarını sürdürürken taraftarları sevindirecek olumlu gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI
Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanlarından Dusan Tadic, Vlahovic'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Juventus, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki golcüyü bedelsiz olarak elden kaçırmamak için satmaya sıcak bakıyor. Ancak İtalyan medyası, Vlahovic'in önceliğinin Premier Lig olduğu yazarken, henüz istediği teklifleri de alamadığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Vlahovic için tüm imkanlarını seferber edeceği de belirtildi.
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