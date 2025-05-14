Dusan Vlahovic adım adım Fenerbahçe'ye! Transferi o oyuncu bitirecek

Juventus, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki golcüyü bedelsiz olarak elden kaçırmamak için satmaya sıcak bakıyor. Ancak İtalyan medyası, Vlahovic'in önceliğinin Premier Lig olduğu yazarken, henüz istediği teklifleri de alamadığını duyurdu.