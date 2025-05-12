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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz talip çıktı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu ise Türkiye'de mutlu olduğu ve transferde önceliğinin sarı lacivertli kulüp olduğunu belirtti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Serie A'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'nın, 39 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Çizme kulübü, oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve net kararını vermesini istedi. Yetkililer, Dzeko'ya "Fenerbahçe'den ayrılıyor musun?" diyerek nabız yokladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Ancak Boşnak yıldız bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınırken "Henüz belli değil" cevabını yönelttiği öğrenildi. Ailesiyle İstanbul'da mutlu bir hayat süren kaptan, önceliğini hâlâ Fenerbahçe olarak tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerle olan bağını koparmak istemeyen Dzeko, Türkiye'deki geleceğini netleştirmeden 'tamam' demeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

İNDİRİM TALEP EDECEK

Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncuya Fiorentina, senelik 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı

Sarı-lacivertli yönetim ise Boşnak forvetten ücretinde indirim talep edecek ve '1 yıl daha bizimle kal' diyecek. 2 milyon Euro seviyesinde bir maaş düşünülürken teknik adam konusu kesinlik kazandıktan sonra görüşmeler başlayacak.

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