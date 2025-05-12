FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'ya sürpriz talip çıktı! Transfer kararı şaşırttı
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz talip çıktı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu ise Türkiye'de mutlu olduğu ve transferde önceliğinin sarı lacivertli kulüp olduğunu belirtti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak Boşnak yıldız bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınırken "Henüz belli değil" cevabını yönelttiği öğrenildi. Ailesiyle İstanbul'da mutlu bir hayat süren kaptan, önceliğini hâlâ Fenerbahçe olarak tutuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerle olan bağını koparmak istemeyen Dzeko, Türkiye'deki geleceğini netleştirmeden 'tamam' demeyecek.
İNDİRİM TALEP EDECEK
Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncuya Fiorentina, senelik 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdı.
Sarı-lacivertli yönetim ise Boşnak forvetten ücretinde indirim talep edecek ve '1 yıl daha bizimle kal' diyecek. 2 milyon Euro seviyesinde bir maaş düşünülürken teknik adam konusu kesinlik kazandıktan sonra görüşmeler başlayacak.
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