Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

Fenerbahçe'de cevabı merak edilen iki soru var; Başkan Ali Koç seçime gidecek mi? Jose Mourinho takımın başında kalacak mı?

İşte tam bu noktada stratejik bir savaş yaşanıyor. Başkan Koç, bir yıl daha sözleşmesi olan Portekizli hocayla 'İstikrar' vurgusu yaparak devam edeceklerini açıklarken, "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz" diyerek de açık kapı bıraktı. Mourinho ise Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" yanıtını verdi.