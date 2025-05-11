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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi sürüyor. Sarı lacivertli yönetimin "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz" mesajına karşılık Portekizli, tazminat almadan gitmek istemiyor. İşte Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'luk problemi... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

Fenerbahçe'de cevabı merak edilen iki soru var; Başkan Ali Koç seçime gidecek mi? Jose Mourinho takımın başında kalacak mı?

Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

İşte tam bu noktada stratejik bir savaş yaşanıyor. Başkan Koç, bir yıl daha sözleşmesi olan Portekizli hocayla 'İstikrar' vurgusu yaparak devam edeceklerini açıklarken, "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz" diyerek de açık kapı bıraktı. Mourinho ise Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!

15 MİLYON EURO HESABI

Mourinho'nun şu anda beklediği şeyin yeni bir takım değil, oyunu kendi şartlarına göre kurmak olduğu konuşuluyor. Taraflar sessizliğini korurken perde arkasında güçlü bir diplomasi savaşı yürütülüyor. Ali Koç bir yandan taraftarın nabzını tutarken, Portekizli hoca ise kendi kariyer tahtasında en doğru hamleyi yapmaya çalışıyor.

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