Fenerbahçe'de yönetim ve Jose Mourinho arasında tazminat problemi!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi sürüyor. Sarı lacivertli yönetimin "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz" mesajına karşılık Portekizli, tazminat almadan gitmek istemiyor. İşte Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'luk problemi... | Son dakika FB spor haberleri
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Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho, kovulmadan bir takıma imza atmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise 15 milyon Euro'yu bulan tazminatı ödemeye sıcak bakmıyor.
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