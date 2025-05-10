Spor yazarları RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:44
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GÜRCAN BİLGİÇ – FARK SADECE TABELADA DEĞİL
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığını bilmeyenler vardı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara maçı yaşatmak, yüksek motivasyon sağlamak da çok zor olacaktı. Maç içinde de yaşadık bunları. Mourinho klasiğini bozmadı. Her kötü sonuç sonrasında olduğu gibi sert rotasyon yaptı. Fatura sahipleri kulübedeydi ama kendisi de kenarda. Dediğini yaptıkları için mi, yoksa yapamadıklarından mı oturuyorlar, bilemiyoruz.
Belki de en büyük heyecanın yaşanacağı haftada, "formalite" havasındaydılar. Tempo düşüklüğü geniş alanları, bu da hataları getirdi. Kendi içindeki kaosu Tadic-Talisca kavgasında da yaşadı Fenerbahçe. Atılmayan pasa isyan eden Talisca'nın abarttığını düşündü Tadic. Ama atmadı pası; "adam haklı"… Orada Dzeko'yu aradı.
"Talisca neden agresif" diyebilirsiniz. Ama geçen haftaki Beşiktaş maçını dibine kadar yaşayan birinci oyuncuydu. Dün de sahiplendi maçı ve sorumluluktan kaçmadı. Kafasının üstünden geçen topa elini uzatması, cebindeki sarı kartı unutması bu yüzden belki de. VAR'a çağrılmasına rağmen Fenerbahçe lehine penaltı kararı vermedi Burak Pakkan. Bence doğru yorum yaptı.
Koldan gelen topu altı pastan auta vuran Dzeko'ya söylesinler önce sözlerini. Tartışmayı bitirecekti. Ama Dzeko'nun düşürülmesinde de seyirci kaldı, VAR gibi. Penaltı kaçırdı Başakşehir ama golü attıkları 90'lı dakikalara kadar Fenerbahçe kalesini de görmediler. İlk maçı da kaybettiler ama beş sarıları, bir kırmızıları vardı. Dün itirazdan tek kart. O maça nasıl asıldılar, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzaklaştığı bu maçı nasıl yaşadılar ? Farkı anlayın!
MUSTAFA ÇULCU - HOŞGÖRÜLÜ PAKKAN!
Burak Pakkan, sakin yapısı olan bir hakem. Bu sezon 2. kez Fenerbahçe maçında düdük çalıyor. 10'da kornerden gelen topu uzaklaştırmaya çalışırken kendinden ve yerden seken top Carlos'un sol eline geliyor penaltı olmaz. Hakemin devam kararı doğru. VAR-ŞOV'a gerek yoktu! 14'te Dzeko'nun kaval kemiğine Duarte'nin net bir faulü var çizginin dışında. Devamında Dzeko, ceza alanı içinde yerde kalıyor geçiş anında Duarte'nin yerde sabit ayağına takıldığı için düşüyor. Penaltı olmaz. Lakin hakem dışarıda olan faulü ve umut vaat eden ataktan dolayı Duarte'ye sarı kartı vermedi.
18'de kornerden gelen topta tam vuruş esnasında Amrabat, Duarte'yi formasından çekti indirdi. Hakem tereddütsüz penaltıyı ve Amrabat'a sarı verdi. Duarte vuracakken çekerek indirdiği esnada kale içinde karşısında Fred vardı. Hakem ortak top olduğunu düşünerek sarı gösterdi.
Bariz gol şansı dolayısıyla kırmızı kart çıkarsa da kabul görürdü. Hakemin saha yorumu sarı kart oldu. 26'da Fred'in şutunda Kemen'in sağ kol-eli kapalı penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 30'da önceden sarısı olan Carlos (ilk sarıya katılmıyorum) Piatek'i boynundan sarılarak faulle indiriyor. Net ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı ama hakem ihraç edemedi. Hoşgörülü davrandı faul dahi vermedi.
31'de sarısı olan Talisca, rakip kale önünde hava topuna yükseldi, pozisyon gereği bir refleks ve gecikme değildi, eli ile bilerek oynadı ve topun yönünü kaleye doğru döndürdü. İkinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Hakem hoşgörüsü ile sahada kaldı. 35'de Yusuf Sarı'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fred, net sarı görmeliydi. Ama hakemin hoşgörüsü burada da devam etti.
55'de Talisca'nın şutunda Opoku'nun sağ kolu çok abartılı olmayabilir, lakin kaçırıp küçüldüğü de söylenemez, vücuttan kısmen ayrılıp açılan o kol-ele temas eden top penaltı. Hakem vermedi! Portekizli VAR, devreye girdi OFR'ye gitti, izledi, döndü "penaltı yok" dedi. Bu sezon ilk defa yabancı VAR davetinden sonra sahada verdiği kararın arkasında duran Süper Lig'de bir hakem izledik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin attığı gole kalkan çıplak gözle bile görülen hatalı ofsayt bayrağı kabul edilemez! VAR'dan doğru gol kararı geldi. Burak Pakkan ve ekibi kötüydü.
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