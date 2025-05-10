Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

"Dün yine değişik 11, yine piyangodan çıkan oyuncular, yine kötü futbol ama çok net bir skor var. F.Bahçe iyi mi oynadı? Tabii ki hayır!

Zaten ne zaman iyi oynuyor ki! Ama bazı oyuncuların kalitesi çok şeyi değiştirebiliyor. Mesela Livakovic penaltıyı kurtarmasa, Başakşehir öne geçse maçı çevirebilirler miydi?