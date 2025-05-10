Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:35
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Golün garipliği, Skriniar ekmeğini adeta taştan çıkardı. Aldı, iteleye iteleye golü yaptı. F.Bahçe'de Mourinho'nun katkısını göremediğimiz bir maç daha oldu. Camiada büyük huzursuzluk var, herkes tartışılıyor. Bakalım neler olacak.
Maçın hakemi rezalet bir 90 dakika çıkardı. Verilmeyen mutlak iki kırmızı kart var. Biri yüksek topta Talisca, kafa yerine eliyle smaç yapıp gol atmaya kalktı. Dünyanın her yerinde sarı karttır ama hakem ikinci sarıdan kırmızıyı vermedi.
Yine Carlos bir ters topta rakibinin boğazına sarılıp indirdi. Sarı kartı vardı, yine atılmadı. Fakat ikinci yarıda VAR hakemi, elle oynamadan penaltı için hakemi davet etti. Hakem, VAR'a rağmen penaltıyı vermedi. Bence Burak Pakkan haklıydı. Çünkü Başakşehirli oyuncu kolunu toptan kaçırmak istiyor ama buna rağmen top eline çarpıyor. VAR daveti kesinlikle yanlış, penaltı yoktu."
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