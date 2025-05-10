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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:35
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Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

"Dün yine değişik 11, yine piyangodan çıkan oyuncular, yine kötü futbol ama çok net bir skor var. F.Bahçe iyi mi oynadı? Tabii ki hayır!

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Zaten ne zaman iyi oynuyor ki! Ama bazı oyuncuların kalitesi çok şeyi değiştirebiliyor. Mesela Livakovic penaltıyı kurtarmasa, Başakşehir öne geçse maçı çevirebilirler miydi?

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Ya da ilk yarıda bir dakika bile iyi oynamayan F.Bahçe, 44. dakikada Mert ile golü bulmasa maç rahatlar mıydı? Ya da ilk yarıda mutlak kırmızı kart görmesi gereken Talisca ve Carlos atılsalardı maç böyle mi olurdu? İkinci yarı çok tuhaf bir pozisyonda F.Bahçe, Skriniar ile ikinci golü bulup rahatladı.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Golün garipliği, Skriniar ekmeğini adeta taştan çıkardı. Aldı, iteleye iteleye golü yaptı. F.Bahçe'de Mourinho'nun katkısını göremediğimiz bir maç daha oldu. Camiada büyük huzursuzluk var, herkes tartışılıyor. Bakalım neler olacak.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Maçın hakemi rezalet bir 90 dakika çıkardı. Verilmeyen mutlak iki kırmızı kart var. Biri yüksek topta Talisca, kafa yerine eliyle smaç yapıp gol atmaya kalktı. Dünyanın her yerinde sarı karttır ama hakem ikinci sarıdan kırmızıyı vermedi.

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-F.Bahçe ması sonrası flaş hakem yorumu!

Yine Carlos bir ters topta rakibinin boğazına sarılıp indirdi. Sarı kartı vardı, yine atılmadı. Fakat ikinci yarıda VAR hakemi, elle oynamadan penaltı için hakemi davet etti. Hakem, VAR'a rağmen penaltıyı vermedi. Bence Burak Pakkan haklıydı. Çünkü Başakşehirli oyuncu kolunu toptan kaçırmak istiyor ama buna rağmen top eline çarpıyor. VAR daveti kesinlikle yanlış, penaltı yoktu."

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