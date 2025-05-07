Seçim baskısı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a evinde mağlup olarak Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Tribünlerde de "istifa" sesleri ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yükseldi. Sosyal medyada da yönetime olan tepkiler çoktu... Tüm bu yaşananlar yönetim kanadında ciddi yankı uyandırdı. Maçın ardından gece geç saatlerde camianın önde gelen isimleri yöneticilerle iletişime geçerek oluşan atmosferin olağanüstü seçim kararıyla yumuşayabileceğini dile getirdi. Muhalefet de kazan kaldırdı ve açık açık seçim çağrısı yapmaya başladı. Bazı yöneticiler, 'güven tazeleyelim' diyerek başkan Ali Koç'u ikna etmeye çalışıyor. Ancak Ali Koç'un olağanüstü seçimi şu an düşünmediği, sezon sonunda bu konudaki son kararını vereceği belirtildi.