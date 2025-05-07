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Bu eser Jose'nin

Jose Mourinho'nun yaptığı tercihler Fenerbahçe'yi uçuruma sürükledi. Portekizli teknik adam, birçok yanlışa imza attı. Burnunun dikine giderek, şu an gelinen tabloyu oluşturdu. Beşiktaş derbisi sonrasında da bahane üretmeye devam etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Bu eser Jose'nin

F.Bahçe, büyük bir maliyetle sezon başında Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Şaşalı imza töreninde Portekizli teknik adam; "Bu forma benim tenim" diyerek büyük gövde gösterisi yaptı ve camiaya umut aşıladı. Yönetim de Jose'nin neredeyse her istediğini yerine getirdi. Tarihin en pahalı kadrosu Portekizli teknik adama verildi. Avrupa'da başarı, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflendi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

HEDEFLER BİR BİR GİTTİ

Çok büyük bir gösteri yapan Jose Mourinho, ilk firesini Lille karşısında verdi ve Şampiyonlar Ligi'ne daha elemelerde veda etti. Ardından Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek turnuvaya veda etti. Elde bir tek lig kaldı. Ancak Jose ligde ne derbi kazanabildi ne de ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı başarılı bir performans gösterebildi. Sonuç olarak şampiyonluk da gitti.

YANLIŞLARI ÇOK FAZLA

Bu yaşananlarda Jose Mourinho'nun tercihleri etkiliydi. Sezon başında tercih ettiği İsmail Yüksek'i sonrasında kulübeye hapsetti. Stoper tandemini sürekli değiştirdi. Kalede istikrar sağlayamadı. İrfan Can Kahveci gibi geçen yılın yıldızını oynatamadı. Sürekli sistem değiştirdi. Tam 3'lüyle başarılı sonuçlar gelirken bir anda 4'lü savunmaya döndü ve yine olumsuz sonuçlar alındı. Birçok oyuncuyu kendi mevkisi dışında oynattı. Bu da performansları düşürdü. Yanlışları doğrularından fazlaydı.

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