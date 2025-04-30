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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kim Min-Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Kim Min-Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kim Min-Jae transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Kariyerini Bayern Münih'te sürdüren Koreli stoperin eski takımına geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 19:52
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Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Sarı lacivertlilerin gündemine yer alan Kim Min-jae'nin eski takımına geri döneceği iddia edildi.

Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

İspanyol basını Fichajes'te yer alan habere göre, Güney Koreli stoperin Napoli'ye geri döneceği belirtildi.

Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

İtalya'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'nin ilk teması kurduğu, Alman ekibinin ise iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız ismi satmaya sıcak öğrenildi.

Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Bu sezon 43 maçta görev alan stoper oyuncusu, 3 gol kaydetti.

Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Kim Min-jae, 2022'de 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

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