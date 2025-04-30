Kim Min-Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kim Min-Jae transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Kariyerini Bayern Münih'te sürdüren Koreli stoperin eski takımına geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 19:52
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İtalya'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'nin ilk teması kurduğu, Alman ekibinin ise iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız ismi satmaya sıcak öğrenildi.
Bu sezon 43 maçta görev alan stoper oyuncusu, 3 gol kaydetti.
Kim Min-jae, 2022'de 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.
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