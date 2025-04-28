Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı dev derbiye hazırlanırken takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'da iki yıldızdan gelen o haber, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yüzünü güldürdü. İşte detaylar...
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Gaziantep FK deplasmanına hafif sakatlıkları nedeniyle götürülmeyen Allan Saint- Maximin ile Mert Müldür, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinde formalarına kavuşacak.
İki oyuncunun da derbiye kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.
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