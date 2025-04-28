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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı dev derbiye hazırlanırken takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'da iki yıldızdan gelen o haber, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 15:35
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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!

Bu karşılaşma ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için hayati önem taşıyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde!

Kanarya'da son olarak kritik maç öncesi iki futbolcudan tarafatrları sevindiren haber geldi.

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